Man die politieagent doodstak in Schaarbeek blijft nog zeker maand in de cel

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding van Yassine Mahi, de man die vorige week een politieman doodde in Schaarbeek, bevestigd. Mahi blijft nog minstens een maand aangehouden, al kan hij nog beroep aantekenen. De verdachte ligt momenteel nog in het ziekenhuis.

De man is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en moordpoging in een terroristische context. De advocaat van Yassine M. wenst voorlopig geen enkele verklaring af te leggen.

Yassine M. had donderdagavond kort na 19 uur in de Aarschotstraat in Schaarbeek een politiepatrouille aangevallen met een mes. Eén agent, de 29-jarige Thomas Monjoie, overleefde die aanval niet, terwijl zijn collega, Jason P., gewond raakte. Een andere patrouille die in versterking was toegesneld, schoot Yassine M. vervolgens neer. De man werd geraakt in de arm en het been, en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij zaterdag onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.

Dat gebeurde weliswaar bij verstek, aangezien de onderzoeksrechter M. vanwege zijn gezondheidstoestand nog niet had kunnen verhoren. Dat verhoor vond pas maandagvoormiddag plaats, maar duurde slechts heel kort. M.’s toestand is intussen wel stabiel.

Kort na de feiten raakte bekend dat M. zich donderdagvoormiddag al bij de politie in Evere had aangeboden. Daar had hij verklaard dat hij een aanslag op de politie wilde plegen, maar ook om psychologische hulp gevraagd. Het Brusselse parket had de man daarop laten overbrengen naar de psychiatrische eenheid van de Cliniques Universitaires Saint-Luc voor een opname. Daar werd hij toevertrouwd aan het verpleegkundig personeel, maar vertrok hij korte tijd later zelf.