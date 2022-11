Medewerkers transportbedrijf in Lochristi waren Russische dief aan het opwachten: “Bij zijn overlijden geen sprake van kwaad opzet”

De medewerkers van het transportbedrijf in Lochristi die een Russische dief op heterdaad hebben betrapt, waren hem aan het opwachten. De inbreker sloeg op de vlucht en werd nadien door de medewerkers gepakt. Maar volgens een van de advocaten is bij het overlijden nadien geen sprake van kwaad opzet.

De feiten speelden zich dinsdagnacht rond 23 uur af. Het transportbedrijf in de Haanhoutstraat werd al meermaals het slachtoffer van mazoutdiefstallen. Telkens vonden plaats in dezelfde nacht, van dinsdag op woensdag. Medewerkers van het bedrijf beslisten deze week om die bewuste nacht de wacht te houden en de dief op te wachten.

Een 42-jarige Russische inbreker kwam het terrein op en werd op heterdaad betrapt. De man vluchtte naar een nabijgelegen weiland en werd achtervolgd door de werknemers. De mannen zouden hem daarop met snelbinders hebben vastgebonden. Wat daarna gebeurde, is onduidelijk.

Verstikking

De politie werd verwittigd en toen die agenten aankwam, troffen ze het levenloze lichaam van de Rus in het gras aan. Volgens de medewerkers kreeg de dief een hartaanval en treft hen geen schuld. In zijn mond werd wel zand gevonden. Daardoor wordt de piste van een mogelijke verstikking onderzocht.

Zes personen werden opgepakt en moesten donderdag één voor één bij de onderzoeksrechter verschijnen. Pas vrijdagochtend zal het Oost-Vlaams parket communiceren over deze voorleiding. Drie personen werden alvast vrijgelaten. Dat bevestigen hun advocaten aan onze redactie.

Over de drie andere verdachten was donderdag nog geen officiële bevestiging, maar die zouden ook vrijgelaten zijn. Dat zegt een van de advocaten. “Van kwaad opzet is absoluut geen sprake. Ze hebben de dief die nacht willen opwachten en inrekenen. Aan zijn dood hebben ze geen schuld.”

Het Oost-Vlaamse parket wou donderdag nog geen duidelijkheid brengen over het overlijden van de Rus. Woensdag werd een autopsie uitgevoerd, waaruit zou moeten blijken of er sprake was van een overlijden als gevolg van geweld. De resultaten worden vermoedelijk pas vrijdag bekend.