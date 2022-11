Officieel: Sadio Mané moet definitief een kruis maken over het WK in Qatar: “Knieblessure evolueerde niet zoals hij gewild had”

Slecht nieuws voor Senegal en Sadio Mané. De ster van Bayern München moet definitief een kruis maken over het WK voetbal in Qatar. Dat maakte een teamdokter van de Senegalese voetbalbond zopas bekend.

De aanvaller viel dinsdag uit in de 6-1 competitiezege van Bayern München tegen Werder Bremen. Achteraf was Dino Toppmöller, de T2 van de ‘Rekordmeister’, nog optimistisch over de WK-kansen van de Senegalees.

Maar nu wordt duidelijk dat de Senegalees de race tegen de klok verloren heeft. “Na de blessure van Sadio zijn we hem blijven opvolgen om te zien of hij fit zou geraken voor het WK”, vertelde een teamdokter van de Senegalese voetbalbond op een persconferentie. “Jammer genoeg zijn we tot de conclusie gekomen dat zijn blessure niet evolueerde zoals hij het zelf gewild had. Daardoor moeten we vaststellen dat hij definitief forfait moet geven voor de Wereldbeker.”

Mané had een groot aandeel in de kwalificatie van Senegal voor het WK. Maandag zou hij samen met zijn ploegmaats het opnemen tegen Nederland.