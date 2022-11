Russische kolonel overleden die betrokken was bij mobilisatie: vijf kogels in de borst, maar Kremlin houdt het op zelfdoding

Voor de tweede keer in een maand tijd is een Russische topofficier, verantwoordelijk voor de grote mobilisatie van Poetin, in verdachte omstandigheden omgekomen. Moskou houdt het opnieuw bij zelfdoding, ook al stierf kolonel Vadim Boyko door vijf kogels in de borst.

Vadim Boyko, adjunct-directeur van het militaire Vladivostok Pacific Naval College en vriend van Poetin, werd woensdagochtend dood aangetroffen nadat er vijf geweerschoten waren gehoord in zijn kantoor.

Hij was zelf uit het leven gestapt volgens het Russische ministerie van Defensie. Maar niets wees erop dat hij plannen had in die richting en er was geen afscheidsbrief. En... vijf kogels in je eigen borst schieten is volgens ballistisch experts erg moeilijk tot bijna onmogelijk, zo meldt het Russische nieuwskanaal BAZA op gezag van politiebronnen.

Volgens BAZA was de kolonel mee verantwoordelijk voor de grote mobilisatie die Poetin had afgekondigd en die op veel weerstand botste. Sindsdien kreeg hij veel kritiek en werd hij er door veel Russen verantwoordelijk voor geacht dat hun zonen als kanonnenvlees naar het front werden gestuurd. En, wat sommigen betreft, intussen gesneuveld zijn.

Newsweek heeft contact opgenomen met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voor commentaar, maar werd wandelen gestuurd.

Niet de eerste

Het is niet de eerste officier die betrokken was bij die grote mobilisatie die in verdachte omstandigheden stierf. Een kleine maand geleden, op 14 oktober om precies te zijn, werd ook Roman Malyk dood gevonden. De rekruteringsofficier was verantwoordelijk voor de mobilisatie in de districten Partisansky en Lazovsky, in het uiterste oosten van Rusland.

“Het hart van een sterk en moedig man heeft het begeven”, zei een lokale functionaris toen. Ook hier ging het officieel om zelfmoord. Maar het Telegramkanaal Amur Mash sprak met familieleden van de officier en zij geloofden eerder in een gemaskeerde moord.

Geschorst of ontslagen

Ondertussen zijn ook enkele functionarissen die verantwoordelijk waren voor de mobilisatie ontslagen of geschorst wegens fouten bij het opstellen van de namenlijsten.

“Van de enkele duizenden landgenoten die de afgelopen tien dagen een officiële oproepingsbrief hebben ontvangen en bij militaire rekruteringsbureaus zijn aangekomen, is ongeveer de helft naar huis gestuurd omdat ze niet voldeden aan de selectiecriteria”, zei gouverneur Mikhail Degtyaryov daarover.

De officieren stonden echter onder te zware druk van het Kremlin omdat Poetin er zelf op aangedrongen had om zo snel mogelijk tienduizenden reservisten naar het front te kunnen sturen omdat het Oekraïense leger snel terrein herwon.

Sinds het begin van de oorlog zijn niet alleen officieren in verdachte omstandigheden overleden, ook al minstens veertien prominente Russen die commentaar hadden op het beleid van Poetin. De ene viel uit het raam van het ziekenhuis, de andere verdronk of moordde zijn gezin uit om dan zelf uit het leven te stappen.

