“Acht spelers van Ecuador werden door Qatar omgekocht”: Bahreinse journalist dropt bommetje, maar hoe betrouwbaar is het?

Volgens Amjan Taha, die als regionale directeur werkt voor het British Middle East Center for Studies and Research, zijn er acht spelers van het Ecuadoraanse elftal omgekocht. Daarmee is naar verluidt een totaalbedrag van 7,4 miljoen dollar (7,1 miljoen euro) gemoeid.

De Qatari zouden er zo voor zorgen dat de wedstrijd 1-0 in hun voordeel zou eindigen, dankzij een doelpunt na de rust. “Vijf Qatarese en Ecuadoriaanse insiders hebben dit bevestigd”, klinkt het. We hopen uiteraard dat het niet waar blijkt te zijn. We hopen dat deze openbaring de omkoping zal beïnvloeden. De wereld moet zich verzetten tegen de corruptie bij de FIFA.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twijfels over de echtheid

Inmiddels wordt de betrouwbaarheid van Taha in twijfel getrokken. Marc Owen Jones, een Britse professor, was er als de kippen bij om de stelling van de Bahreinse man in twijfel te trekken. De professor stelt dat informatie afkomstig is van een bekend fake news-account.

Het zogenaamde instituut blijkt ook al even niet meer actief.