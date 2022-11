Russische soldaat vraagt asiel aan in Spanje: “Dit is een criminele oorlog, ik wil alles doen om hem te stoppen”

Een Russische soldaat die deelnam aan de invasie van Oekraïne heeft asiel aangevraagd in Spanje. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Nikita Chibrin (27) bracht naar eigen zeggen meer dan vier maanden door in Oekraïne, tot hij in juni besliste om zijn eenheid te ontvluchten. Hij landde dinsdag in Madrid, en wordt nu vastgehouden in een asielcentrum in de Spaanse hoofdstad in afwachting van de behandeling van zijn asielaanvraag.

Wat zijn aanvraag mogelijk ondermijnt, is het feit dat de man lid was van de 64ste Gemotoriseerde Brigade, een Russische eenheid die ervan wordt beschuldigd in maart oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in de regio rond Kiev. Maar Chibrin ontkende woensdag te hebben deelgenomen. “Ik heb mijn geweer niet één keer afgevuurd toen ik in Oekraïne was”, aldus de man. “Ik ben bereid om te getuigen voor een internationaal tribunaal over mijn ervaringen daar. Ik heb niets te verbergen. Dit is een criminele oorlog gestart door Rusland. Ik wil er alles aan doen om hem te stoppen.”

“We werden voor de gek gehouden”

Chibrin uitte zijn kritiek op de Russische invasie van Oekraïne naar eigen zeggen ook tegen zijn meerderen, zelfs op de eerste dag van het conflict al. “Daarna dreigden ze ermee om me in de gevangenis te gooien.” De man maakte documenten en foto’s over zijn tijd in Oekraïne over aan The Guardian. De krant kon weliswaar niet alle beweringen van de man onafhankelijk verifiëren.

Chibrin, afkomstig uit Jakoetsk in oost-Siberië, nam naar eigen zeggen in 2021 om financiële redenen dienst in het Russische leger. “Ik dacht niet dat ik ooit echt aan een oorlog zou moeten deelnemen”, aldus de man. “Toen we op 24 februari de Wit-Russische grens overstaken, hadden we geen idee dat we zouden moeten gaan vechten in Oekraïne. We werden allemaal voor de gek gehouden.”

Oorlogsmisdaden

De eenheid van Chibrin bracht de eerste maand van de oorlog door in Lypivka, een dorp ten westen van Kiev. Zijn brigade wordt ervan beschuldigd in die tijd oorlogsmisdaden te hebben gepleegd, met name in het nabijgelegen Boetsja. Maar Chibrin was naar eigen zeggen nooit getuige van de moordpartijen waarvan sprake.

Al erkent de man wel dat zijn eenheid routinematig plunderingen pleegde. “Ze plunderen alles: wasmachines, elektronica, alles.” Chirbin erkent ook dat hij “wijdverspreide geruchten” hoorde leden van zijn eenheid die burgers vermoordden en verkrachtten. Volgens de Verenigde Naties gebruikt Rusland seksueel geweld in Oekraïne als een militaire strategie.

Desertie

De Russische troepen rond Kiev werden in maart gedwongen om zich terug te trekken. Volgens Chibrin werd zijn eenheid daarop overgeplaatst naar Buhaivka, een dorpje nabij Loegansk, in het oosten van Oekraïne. De moraal in het Russische leger was op dat moment volgens de man al “bijzonder laag”. “Iedereen probeerde manieren te vinden om uit het leger te raken. Maar onze officieren dreigden ermee ons neer te schieten als we zouden deserteren.”

Toch deed Chibrin dat: op 16 juni kon hij zich verstoppen in een vrachtwagen die voedselvoorraden ging ophalen in Rusland. Daar slaagde hij erin contact op te nemen met het mensenrechten-netwerk Gulagu.net, dat Chibrin begin deze maand Rusland hielp ontvluchten.

Asielaanvraag

Chibrin heeft nu een asielaanvraag ingediend in Spanje: volgens de man riskeert hij zijn leven als hij na zijn openbare kritiek op de oorlog terugkeert naar Rusland. De man werd donderdag vanuit het asielcentrum in de luchthaven van Madrid overgebracht naar een opvangcentrum in de Spaanse hoofdstad, in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag door de Spaanse autoriteiten.

Chibrin is de tweede Russische soldaat die deelnam aan de invasie van Oekraïne waarvan bekend is dat hij zijn moederland ontvlucht is. Eerder ontvluchtte ook Pavel Filatyev, een Russische paratroeper, het land nadat hij zijn kritiek op de oorlog had gepubliceerd.