Drie gewonden en enorme ravage na zoveelste ongeval op “zwarte vlek” waar Nadia en Marnik het leven lieten

De ravage na het ongeval in Wervik was enorm. — © Thijs Pattyn

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper kwam een donkere Peugeot Rifter rond 18.30 uur de autosnelweg A19 afgereden bij Geluwe, een deelgemeente van Wervik. De bestuurder week om ongekende reden af van het rijvak, raakte een Renault Captur die door de klap begon te tollen, en botste frontaal op een andere Renault, die in de gracht werd geslingerd. Daar zat de inzittende mechanisch gekneld, waarop interventieploegen van Brandweer Westhoek ter plaatse kwamen om de persoon uit het verhakkelde voertuig te bevrijden. De persoon had zware verwondingen opgelopen, maar was buiten levensgevaar. De andere betrokkenen waren lichtgewond. Ze werden overgebracht naar ziekenhuizen in Menen en Roeselare. (Lees verder onder de foto)

De auto werd in de gracht geslingerd. — © Thijs Pattyn

De brandweer omschrijft de locatie op de gewestweg als “een zwarte vlek, waar al tal van zware ongevallen gebeurden”. Bijzonder schrijnend was het beeld van een kruis, dat aan de andere kant van de weg werd opgelicht door de zwaailichten van de hulpdiensten tijdens de interventie. Vijf jaar geleden verongelukte daar het koppel Marnik ­Lemahieu (54) en Nadia Himpe (49), enkele dagen na hun huwelijk. (Lees verder onder de foto)

Een kruis werd aan de andere kant van de weg opgelicht door de zwaailichten van de hulpdiensten. — © Thijs Pattyn

Werviks burgemeester Youro Casier (Vooruit) sprak toen al over geplande werken. Die plannen worden nu concreet. “Er loopt een aanbesteding om die tweevaksbaan tussen het op- en afrittencomplex van de A19 en de rotonde met de N338 om te vormen tot een viervaksbaan. Mét middengeleider, waardoor voertuigen niet meer zo makkelijk op de andere rijvakken belanden. Het begin van de werken wordt verwacht eind 2023, begin 2024.”

Tijdens de takel- en opruimwerken, die uren in beslag namen, bleef de rijstrook afgesloten voor het verkeer tussen de oprit van de A19 en de rotonde met de N8.