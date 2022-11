Drie prostituees dood aangetroffen in Rome, onderzoek naar mogelijke seriemoordenaar

De lichamen van twee Chinese vrouwen werden donderdagvoormiddag ontdekt in een gebouw in Prati, een van de chiquere wijken van Rome. Een uur later werd in een appartement in dezelfde wijk nog het lijk gevonden van een Colombiaanse transgender. Volgens een verklaring van de Italiaanse politie waren de drie slachtoffers “vermoedelijk sekswerkers”.

De lichamen van de drie slachtoffers vertoonden steekwonden, zo melden Italiaanse media. De dagbladen Il Messaggero en La Repubblica waarschuwen voor een mogelijke seriemoordenaar in de Italiaanse hoofdstad.

De politie neemt nu de telefonische communicatie van de slachtoffers door, om te onderzoeken of er een link bestaat tussen hen.