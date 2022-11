Vader van Saman (18) opgepakt: het meisje dat door haar eigen familie werd vermoord omdat ze niet met Pakistaan wou trouwen

De verdwijning van Saman Abbas (18) veroorzaakte vorig jaar veel beroering in Italië. Haar vader Shabbar, die naar Pakistan vluchtte, is dinsdag in de provincie Punjab gearresteerd.

LEES OOK. In de valstrik van haar eigen familie gelopen: Italië in de ban van verdwenen tienermeisje Saman Abbas

Saman Abbas verdween in de nacht van 30 april op 1 mei 2021, en werd voor het laatst gezien op een boerenerf in het Noord-Italiaanse Novellara, waar haar vader werkte en waar het gezin ook verbleef. Ze wilde leven als elke andere tiener in Italië, en bovenal samen zijn met de jongen op wie ze verliefd was - op sociale media had Saman de profielnaam ‘Italian girl’.

Maar haar familie dacht er anders over. Toen Saman weigerde te trouwen met de man in Pakistan die haar familie voor haar had uitgekozen, ontstond een hevig conflict.

Saman Abbas · — © ZUMA Press

De dag na Samans verdwijning namen de ouders van het meisje het vliegtuig naar Pakistan. De Italiaanse justitie beschouwde de verdwijning van het tienermeisje al vlug als een moordzaak. Doorslaggevend bleek de getuigenis van Samans jongere broer, die hun oom Danish Hasnain aanwees als de uitvoerder van de moord op zijn zus. Die oom, en ook twee neven, zitten al in Italië in de cel. Maar tot deze week waren beide ouders nog op vrije voeten.

Moeder spoorloos

Dinsdag heeft de Pakistaanse politie in de provincie Punjab Samans vader Shabbar Abbas gearresteerd. Van Samans moeder Nazia Shaheen ontbreekt nog steeds elk spoor. Na zijn arrestatie zei Shabbar Abbas dat zijn vrouw zou zijn teruggekeerd naar Europa, maar daar hechten de onderzoekers weinig geloof aan.

De zaak-Saman wekte vorig jaar beroering in Italië, waar alle grote kranten en tv-zenders veel aandacht besteedden aan het verdwenen meisje, dat overigens nog altijd niet is teruggevonden. Italië is weliswaar bekend met afrekeningen binnen families, bijvoorbeeld als familieleden proberen te breken met hun maffiaverwanten. Maar met eerwraak in een cultureel-religieuze context is Italië minder vertrouwd. De Italiaanse justitie vraagt nu de uitlevering van de in Pakistan gearresteerde Shabbar Abbas. In totaal worden vijf familieleden – de ouders, de twee neven en de oom – ervan beschuldigd dat zij samen besloten Saman Abbas te doden en haar lichaam te doen verdwijnen. Vanaf 10 februari moeten de vijf zich voor de rechter verantwoorden. De onderzoekers hopen dat op dat moment ook de moeder is gearresteerd en uitgeleverd, en de beklaagden zich alle vijf in Italië bevinden.