De verwachte opstelling van de Rode Duivels: acht posities lijken vast te liggen, nog drie vraagtekens

Leandro Trossard, de gedoodverfde vervanger van Eden Hazard, komt vandaag niet in actie. “Hij kreeg een trap en moet het twee dagen rustig aan doen”, aldus de bondscoach. Er zijn nog afwezigen. Jan Vertonghen trainde wel mee met de groep, maar dat was voor het eerst in twaalf dagen. Daarom zal hij gespaard worden.

Het herstel van Romelu Lukaku loopt nog altijd zoals voorzien. Hij traint individueel op het veld. De eerste groepswedstrijd op het WK is wellicht niet haalbaar, maar daarna moet hij helemaal verlost zijn van zijn dijspierletsel. Derde doelman Koen Casteels miste de laatste training wegens een verkoudheid. De Wolfsburg-goalie zit niet in de selectie voor Egypte. Thorgan Hazard is dan weer hersteld van zijn verkoudheid.

Wat de basisopstelling betreft, is het nog niet helemaal duidelijk. Dendoncker of Debast? Meunier of Castagne? Onana of Tielemans? De rest lijkt een uitgemaakte zaak. Tenzij Martinez in de laatste wedstrijd voor het WK zou beginnen te experimenteren, maar dat heeft hij voorheen nog nooit gedaan.

Verwachte XI België:

Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Theate - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Invallers: Mignolet, Debast, Faes, Meunier, Onana, Vanaken, T. Hazard, Mertens, De Ketelaere, Doku, Openda

Verwachte XI Egypte:

El Shenawy - Tawfik, Alaa, Hegazy, Hamdi - Hamed, Elneny - Salah, Ashour, Trezeguet - Mohamed

Invallers: Mohamed Awad, A. El-Shennawy, Omar Gaber, Hussien El-Sayed, Ali Gabr, Osama Galal, Mohamed Magdy Afsha, Taher Mohamed, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Hamada, Ahmed Hassan Kouka