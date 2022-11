Filip Dewinter dient klacht in tegen Dirk Verhofstadt: “Ik ben het beu om in verband gebracht te worden met de Holocaust”

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) dient klacht in tegen professor Dirk Verhofstadt voor laster en eerroof. Dewinter pikt het niet dat hij in een promotiefilmpje voor ‘Dagboek 1933’ in verband wordt gebracht met de Holocaust en Jodenvervolging.

Dirk Verhofstadt, broer van ex-premier Guy Verhofstadt, is professor Media en Ethiek aan de Universiteit Gent. Sinds deze week ligt een nieuw boek van hem in de winkels: Dagboek 1933. Daarin trekt hij meer dan dertig parallellen tussen het jaar 1933, toen Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam, en de ideeën en de handelingen van extreemrechts vandaag.

“Mijn vader is moeten onderduiken voor de Nazi’s”

De klacht van Filip Dewinter tegen Dirk Verhofstadt, die ingediend is hij het Antwerpse parket, gaat niet zozeer over dat boek, maar wel over het promotiefilmpje dat eraan vooraf gaat. In een filmpje van dertig seconden - dat bovenaan dit artikel te zien is - worden eerst beelden getoond van onder meer Adolf Hitler. Daarna verschijnt de tekst ‘de link van toen met vandaag’, en zijn onder meer beelden te zien van politici Filip Dewinter, Sam van Rooy en Dries Van Langenhove.

“Ik word in verband gebracht met de Holocaust en de Jodenvervolging, en dat ben ik beu”, zegt Filip Dewinter. “Ik heb geen enkele binding met het nazisme. Mijn vader is zelfs moeten onderduiken voor de Nazi’s, is door zijn verzet in de gevangenis beland en heeft door de Duitse bezetting zijn studies voor dokter niet kunnen afmaken. De klacht die ik indien, doe ik in mijn persoonlijke naam. Maar ook omdat ik het beu ben dat mijn veel jongere collega’s, zoals Sam Van Rooy en Dries Van Langenhove, hier ook mee in verband worden gebracht. Zij hebben al helemaal geen binding met de periode van het nazisme.”

© BELGA

“Ik vind ook dat een professor met echte argumenten zou moeten komen, in plaats van reclame te maken voor zijn boek met vluchtige beelden waar ik in voorkom. Dit filmpje is van hetzelfde niveau als van de filmpjes van Joseph Goebbels (de minister van Propaganda in nazi-Duitsland, red.).”

“Zelfde taalregister als nazi’s”

Dirk Verhofstadt zegt dat hij alleen maar parallellen trekt tussen de Duitse politiek van de jaren 1930 en enkele extreemrechtse partijen vandaag. “Ik zeg nergens dat Filip Dewinter een neonazi is”, zegt Verhofstadt. “Het klopt ook niet dat ik hem in verband breng met Jodenvervolging en de Holocaust. In het filmpje zijn daar nergens beelden van te zien.”

“In het boek trek ik wel meer dan dertig parallellen tussen het jaar 1933 en de ideeën van extreemrechtse partijen zoals Vlaams Belang nu”, zegt Verhofstadt. “Voorbeelden zijn de onophoudelijke aanvallen op de rechterlijke macht, de ongefundeerde kritiek op de mainstream media, de oprichting van een kliklijn om medeburgers te verraden, de afwijzing van wetenschap en expertise en de afkeer van vreemdelingen en de ontmenselijking van minderheden.”

“Het is al even onthutsend hoe hedendaags extreemrechts letterlijk uit hetzelfde taalregister als de nazi’s put: ‘omvolking’, ‘leugenpers’, ‘volksgemeenschap’, ‘volksverrader’, ‘deporteren’, ‘opkuisen’”, zegt Verhofstadt. “Mijn boek laat in alle scherpte zien dat wat in nazi-Duitsland is gebeurd, morgen opnieuw kan plaatsvinden zodra extreemrechts weer aan de macht komt. Ook in Vlaanderen en Nederland kan die nachtmerrie opnieuw werkelijkheid worden.”