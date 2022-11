Alleen de Duitsers moeten langer in de bus zitten dan de Rode Duivels tijdens WK

Het Hilton Salwa Beach Resort ligt in Abu Samra, op zo’n 109 kilometer – ongeveer anderhalf uur rijden – van Doha, de Qatarese hoofdstad waarrond ook de acht stadions liggen. Alleen Duitsland zit nog verder verwijderd van het WK-epicentrum. De Mannschaft verblijft in het Zulal Wellness Resort, op 113 kilometer van Doha.

Voor de Rode Duivels betekent hun verblijf in het Hilton Salwa Beach Resort niet alleen dat ze op wedstrijddagen een stevige trip moeten afleggen, ook op de dag vóór de match zullen Roberto Martinez en één speler telkens naar het International Broadcast Centre in Doha moeten afreizen voor de pre-matchpersconferentie. Aanvankelijk leken de Belgen voor hotel Banyan Tree aan de rand van Doha te kiezen. Een hotel dat qua verplaatsingen een streepje voor had, maar daar werd er gevreesd voor de drukte van de hoofdstad.

Het Hilton Salwa Beach Resort ligt dan weer in een oase van rust, aan de oevers van de Perzische Golf en niet ver van de grens met Saoedi-Arabië. De Duivels zullen er over een eigen vleugel beschikken, waarin elke speler een zeer ruime en comfortabele kamer heeft met zicht op de Perzische Golf. Er liggen ook twee trainingsvelden binnen het resort. “We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn een basiskamp te vinden waar we kunnen trainen zonder dat we ons daarvoor dagelijks hoeven te verplaatsen”, aldus Roberto Martinez enkele maanden geleden.

Golfsimulator

Verder zijn er in het hotel ook verschillende fitnesszalen, een indoorzwembad voor recuperatie, meerdere ontspannings- en vergaderruimtes en een privaat openluchtzwembad en strand. Leuk extraatje: donderdag kwam een Duitse firma nog een golfsimulator installeren in het hotel van de Duivels. Een dag eerder plaatste hetzelfde bedrijf ook al zo’n installatie in het hotel van Wales, ongetwijfeld tot grote tevredenheid van Gareth Bale – een fervent golfer.