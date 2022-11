Naast alle hoofdprijzen gegrepen: het snertjaar van Egyptische superster Mo Salah zit er bijna op

Mohamed Salah (30) begint na vanavond noodgedwongen aan een winterslaap tot tweede kerstdag. De Egyptische vedette van Liverpool beleefde in 2022 een jaar van net niet. Net geen eindzege in de Afrika Cup, net geen kwalificatie voor het WK, net geen tweede Premier League-titel en ook net geen nieuwe Champions League-triomf. Het is dan ook nog maar de vraag hoezeer hij zich nog weet op te laden om Alderweireld en co. vanavond echt op de proef te stellen.