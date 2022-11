Drie gewonden bij ripdeal voor minipaarden: “Zoveel geweld voor 2.500 euro en twee paardjes”

Bree

Donderdagavond rond 20.30 uur zijn in Beek drie mannen beroofd en in elkaar geslagen na de verkoop van minipaarden. De kopers waren nog maar net weggereden met de twee ‘Amerikaantjes’ toen een bende de verkoopsom van 2.500 euro kwam rippen.

Ze sloegen de 33-jarige verkoper in elkaar. Ook zijn twee neefjes werden zwaar toegetakeld. “De ruiten van hun auto zijn allemaal stukgeslagen. Dit is niet meer normaal, zoveel geweld voor 2.500 euro en twee paardjes”, zegt de vader van de verkoper.

De vader van de 33-jarige verkoper van de mini paarden reageert zwaar aangeslagen. “Dit is niet meer normaal”, zegt hij. — © Tom Palmaers

“Mijn zoon had rond 17 uur een deal gesloten voor de verkoop. De paardjes, een merrie met hengstveulen, stonden in de stal achteraan in de Korenbloemstraat. De kopers kwamen de Amerikaantjes ’s avonds opladen, vandaar dat mijn zoon hier met de auto was. Twee neven waren meegekomen”, zegt de vader.

De paardenstal waar de ripdeal gebeurde, ligt achteraan in de Korenbloemstraat in Beek. — © Tom Palmaers

Voor de drie gewonden werden ziekenwagens en een mug opgeroepen. Ze werden naar de ziekenhuizen van Maaseik en Pelt gebracht. Politie Carma is bezig met het onderzoek naar de gewelddadige roof.

