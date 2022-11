Kwart werkgevers zegt vierdagenweek niet algemeen te kunnen toepassen

Vooral bedrijven in de horeca, retail en productie vinden het nieuwe systeem moeilijk toepasbaar. — © imageBROKER/Oleksandr Latkun

Een kwart (25,7 procent) van de werkgevers in België zegt de voltijdse vierdagenwerkweek niet algemeen te kunnen toepassen in hun bedrijf. Dat blijkt uit een bevraging van hr-kantoor Securex.

Volgende week wordt het in de hele privésector mogelijk om als voltijdse werknemer een vierdagenwerkweek te vragen. Werkgevers kunnen weigeren, maar moeten dat wel motiveren.

Een kwart van de werkgevers zegt in de Securex-bevraging dat de regeling in hun bedrijf niet algemeen toepasbaar is.

De belangrijkste redenen zijn dat bepaalde functies vijf werkdagen permanentie vereisen of dat de impact op de bedrijfs-, afdelings- of teamactiviteit te groot zou zijn.

Vooral bedrijven in de productie, horeca en retail vinden het systeem moeilijk toepasbaar.