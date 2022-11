Voetbalbond-CEO Bossaert na uitspraken advocaat Martinez: “Praten met Roberto na WK”

Het contract van Roberto Martinez loopt af op 31 december, meteen na het WK dus. Het was de intentie van de voetbalbond om nog voor het toernooi te verlengen. Dat kon afgeleid worden uit publieke uitspraken van bobo’s en werd ook zo meegedeeld aan het kamp-Martinez. “Maar er is nooit een concreet voorstel gekomen”, aldus Jesse De Preter. “Het uitblijven van een voorstel stoort mij totaal niet, wel het gevolg van de foute communicatie, namelijk dat de buitenwereld begint te denken dat het Roberto is die de boot afhoudt of dat hij te veel geld vraagt. Dat is totaal niet zo.” De Preter gaf nog mee open te staan voor onderhandelingen voor de start van het WK, maar bovenal wilde hij duidelijkheid, zodat de contractsituatie geen gespreksonderwerp zou worden tijdens het toernooi.

Die duidelijkheid lijkt er nu te komen. Peter Bossaert reageerde kort ‘on the record’ bij de collega’s van La Dernière Heure. De toon is neutraal, Bossaert zegt rustig te zijn, hij laat zich niet opjagen. De CEO staat naar eigen zeggen voortdurend in contact met Martinez. “De contractkwestie gaan we bespreken na het WK”, klinkt het. “Nu ligt al onze focus op het WK.”