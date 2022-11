Borgloon/Genk

Desmond, Naomi en Destiny: drie weken geleden zag een drieling het levenslicht in het Genkse ZOL. De geboorte van een drieling is al bijzonder. Dat de mama 51 jaar is en via IVF zwanger raakte, is helemaal uitzonderlijk. “We deden IVF in Nigeria”, zegt papa Cyril Mbachu uit Borgloon.