Definitief een streep erdoor: reservespeler Jason Denayer mag WK vergeten door nieuwe blessure

Denayer liep de blessure op tijdens een van de trainingen in Koeweit na een botsing met Doku, De 27-jarige verdediger is geraakt aan de adductoren en zal twee weken out zijn. Hij mist dus zeker het WK. Of nu een van de reservespelers - Heynen, Saelemaekers of Lukebakio - zal aansluiten bij de selectie, is niet geweten.

De centrale verdediger komt anno 2022 uit voor Shabab Al-Ahli Dubai, de leider in de UAE League, de hoogste divisie van de Verenigde Arabische Emiraten. Tot vorig seizoen was Denayer vier jaar een van de vaste waarden bij Lyon, dat zijn contract niet verlengde. Deze zomer kreeg hij heel wat contractvoorstellen, maar verkoos dan toch voor een stevig contract in de Arabische woestijn.