Minstens 20 doden, onder wie 11 kinderen, bij verkeersongeval in Pakistan

Bij een ongeval met een minibus zijn in Pakistan minstens 20 mensen, onder wie 11 kinderen, om het leven gekomen en veertien anderen gewond geraakt. Dat meldt de Pakistaanse politie. Het ongeval vond plaats op een weg die beschadigd raakte bij de overstromingen van afgelopen zomer.

De kinderen waren tussen de 2 en 8 jaar oud en zaten hoogstwaarschijnlijk op de schoot van hun ouders, aldus een politieverantwoordelijke.

Het voertuig was terechtgekomen in een diepe put vol water “op een weg die beschadigd werd door de overstromingen” in de provincie Sind, klinkt het. De bestuurder “had het bord niet gezien dat een wegomlegging aanduidde”.

In Pakistan vinden regelmatig verkeersongevallen plaats door slecht onderhouden wegen en voertuigen en door onvoorzichtig rijgedrag.

Door de enorme overstromingen van deze zomer stond een derde van Pakistan onder water. Meer dan 1.700 mensen kwamen om het leven, 8 miljoen mensen moesten hun huizen verlaten en de infrastructuur raakte zwaar beschadigd.