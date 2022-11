Maak kennis met het Jaber Al-Ahmad Stadium, de architecturale parel waar de Rode Duivels straks Egypte bekampen

De Rode Duivels spelen vanavond om 16 uur Belgische tijd hun laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Egypte. Dat doen ze in het Jaber Al-Ahmad Stadium, het nationale stadion van Koeweit waarin plaats is voor zo’n zestigduizend toeschouwers. Een architecturale parel, maar wel eentje die al voor heel wat hoongelach zorgde bij de Koeweiti zelf.

Qua design lijkt het Jaber Al-Ahmad Stadium wel een kopie van het Emirates Stadium in Londen. Enig verschil is het prijskaartje: waar de bouw van het Arsenal-stadion zo’n 650 miljoen euro kostte, bedroeg de prijs van de Koeweitse nationale trots een kleine 190 miljoen euro.

Het Jaber Al-Ahmad Stadium oogt ook vanuit de lucht bijzonder fraai — © Wiki

Het Jaber Al-Ahmad Stadium werd pas in 2010 ingehuldigd… en al in 2013 opnieuw gesloten. De reden: eindeloze discussies tussen de overheid en het bedrijf dat het stadion bouwde. Volgens de lokale autoriteiten waren er problemen met de veiligheid, terwijl er volgens het bouwbedrijf geen enkel probleem was. Uiteindelijk zou het stadion liefst 34 maanden niet gebruikt worden. Voor veel Koeweiti staat het Jaber Al-Ahmad dan ook symbool voor de bureaucratie die wel vaker voor problemen zorgt in het land.

© Yanko Beeckman

Pas in december 2015 werd het stadion heropend. De Koeweitse nationale ploeg zou het opnemen tegen een ploeg vol wereldvedetten, onder wie Xaxi, Steven Gerrard en Andrea Pirlo. Alleen zouden die drie nooit in Koeweit op het veld omdat de FIFA de Koeweitse voetbalbond nog voor de galamatch schorste wegens staatsinmenging. Gepensioneerden als David Beckham, Andreï Shevchenko, Roberto Carlos, Luis Figo, Alessandro Del Piero en trainer Fabio Capello – die niet meer actief waren in een competitie gelinkt aan de FIFA – werden dan maar opgetrommeld. Zij konden de dikke cheque die aan de galamatch verbonden was zonder problemen innen.

Sindsdien is het Jaber Al-Ahmad opnieuw operationeel. Veel grote evenementen worden er echter niet georganiseerd. Het grootste land dat er voor de Rode Duivels op het veld stond, was Kameroen – en dan nog zonder superster Samuel Eto’o. Dat er in Koeweit City op ongeveer elke hoek van de straat een poster met de beeltenissen van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois hangt om de wedstrijd van vanavond aan te kondigen, hoeft dus niet te verwonderen.