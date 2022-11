Total schuldig aan ontploffing waarbij twee arbeiders omkwamen: “Ook multinationals moeten voor veilige werkomstandigheden zorgen”

Boezemvrienden German Duran Pacheco (30) en William Van Robbroeck (29) moesten op 19 november 2013, na hun geplande opdrachten nog een herstelling gaan doen op de site van Total aan de Scheldelaan in Antwerpen. Die opdracht zou het laatste worden, want beide technici kwamen om het leven bij een fatale ontploffing.

Het openbaar ministerie en de nabestaanden van de slachtoffers meenden dat opdrachtgever Total en werkgever Team Industrial Services ernstige fouten hebben gemaakt, die hebben geleid tot het dodelijk ongeval. De rechtbank geeft hen nu grotendeels gelijk.

Boete

Total wordt veroordeeld tot een boete van 18.000 euro en werkgever Team Industrial Services krijgt een boete van 36.000 euro opgelegd. Beide bedrijven worden ook solidair veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de nabestaanden van beide slachtoffers. Zo kent de rechtbank de nabestaanden een morele schadevergoeding van 24.000 euro toe.

Verder moeten de veroordeelde bedrijven de begrafeniskosten, het inkomstenverlies en de medische kosten van de nabestaanden vergoeden. De totale factuur voor beide bedrijven loopt op tot 90.000 euro.

De rechtbank stelt ook een deskundige aan, die moet becijferen welke kosten de nabestaanden in de toekomst zullen moeten dragen. Drie beklaagden in de zaak werden vrijgesproken. Fabricom treft volgens de rechtbank geen schuld en ook twee bedrijven die werden gedagvaard, gaan vrijuit.

Tranen, opluchting maar ook verbittering

De families van German Duran Pacheco en William Robbroeck reageerden emotioneel op de veroordeling van Total en Team Industrial Services. “Ze hebben zich geweerd als een duivel in een wijwatervat”, zegt Guido Dirix, de vader van German Duran Pacheco, die jarenlang bleef vechten om de bedrijven voor de rechter te krijgen.

Guido Dirix (links), de vader van slachtoffer German Duran Pacheco. — © jhs

Tranen. Opluchting. Maar toch ook een beetje verbittering om de houding van het arbeidsauditoraat in Antwerpen, dat aanvankelijk niet stond te springen om de hele zaak tot op het bot uit te zoeken. “Weet je wel tegen wie je het opneemt?, zei de auditeur tegen mij. ‘Total, dat zijn grote mannen, hé’ En dan? Ook grote multinationals moeten voor veilige werkomstandigheden zorgen voor hun mensen, toch? Ik heb zelf een deskundige moeten zoeken en betalen om de hele zaak te onderzoeken”, zegt Guido.

“Dat was niet eenvoudig, want de meeste deskundigen durfden of wilden niet meewerken aan een onderzoek tegen Total. Het heeft me uiteindelijk veel geld - tienduizenden euro’s - gekost om een deskundigenonderzoek te krijgen. Gelukkig had ik zelf een syndicale achtergrond. De multinationals hebben de financiële middelen om een zaak zo lang mogelijk te laten aanslepen en hun tegenstanders financieel uit te putten. Dankzij dit dossier ben ik zelf expert geworden. Ik heb inmiddels mijn master in Sociaal Recht gehaald.”

“Er gebeuren in ons land veel te veel dodelijke arbeidsongevallen. Het is goed dat de rechtbank Total en werkgever Team Industrial Services nu voor hun verantwoordelijkheid stelt. Werknemers verdienen bescherming. Of je nu politieman, arbeider of hulpverlener bent. Ik heb deze week veel aan de ouders van die doodgestoken politieman moeten denken. Als men aan je deur staat om te vertellen dat je kind dood is, dan stort je wereld in. Dat wens je echt niemand toe.”

