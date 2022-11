LIVE. Volg hier de begrafenis van vermoorde agent Thomas Monjoie (29)

Vriendin van Thomas: "Nooit zal ik je vergeten"

Elodie, de vriendin van Thomas, neemt het woord. "Je zei altijd dat we moesten profiteren, want je weet niet wat er op ons afkomt. Ik wist niet dat ik zo snel zonder jou zou moeten verderdoen. Er zijn tal van herinneringen. Ik mis je en zal altijd herinneren hoe je van mij hield. Je was de zon in mijn leven. Nooit zal ik je vergeten."

De papa van de vriendin van Thomas neemt het woord. "Ik herinner me Thomas als een genereuze jongen, hij was altijd daar als je hem nodig had. Hij wist wat hij deed en was altijd beleefd en opgewekt. Het was echt schitterende liefde. Hij was een werker, steeds vol energie, maar altijd doordacht. Hij had altijd aandacht voor Elodie en was altijd waar en wanneer hij moest zijn. Dank je Thomas voor wie je was, je was een fantastische kerel."