Gaslekken Nord Stream veroorzaakt door ‘zware sabotage’: “Sporen van explosieven gevonden”

De explosies die in september hebben plaatsgevonden bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee, zijn het gevolg van sabotage. Dat maakte de Zweedse procureur Mats Ljungqvist, die belast is met het onderzoek, vrijdag bekend.

Er werden resten van explosieven aangetroffen op verschillende vreemde objecten in de buurt van de pijpleidingen, staat in een persbericht. Er is wel nog verder onderzoek bezig om een definitieve conclusie te trekken en te bepalen of er iemand vervolgd kan worden voor deze misdaad.

Door de explosies ontstonden er vier grote gaslekken in de pijpleidingen waarlangs normaal Russisch gas naar Duitsland stroomt. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn die gasleveringen een politiek wapen geworden. De twee pijpleidingen waren in september buiten werking. Onder meer de Europese Unie en de NAVO gingen eerder al uit van sabotage. Nord Stream is een consortium waarvan het Russische Gazprom de meerderheid van de aandelen controleert.

Zowel in de Zweedse zone van de internationale wateren waar de explosies plaatsvonden, als in de Deense zone, loopt een onderzoek naar het incident.