“Neem oude, lege telefoon mee en download alleen essentiële apps”: Belgische privacywaakhond waarschuwt fans die naar WK gaan

Wie de komende dagen en weken naar Qatar reist om het WK voetbal bij te wonen, neemt beter een lege gsm mee en installeert maar best niet alle in het land verplichte WK-apps. Dat zeggen privacywaakhonden in Europa en onze eigen Gegevensbeschermingsautoriteit. Er is grote bezorgdheid om de privacy.

Onder meer in Noorwegen, Duitsland en Frankrijk is een document verspreid door de privacywaakhond om naar Qatar reizende voetbalfans aan te raden om op hun hoede te zijn. Het devies is duidelijk: download de verplichte officiële WK-apps in het land niet. Het gaat dan om Hayya, een app van de overheid die geldt als de officiële WK-app en toegangsbewijs, en Ehteraz. Die laatste app is nodig om zorginstellingen - dokterpraktijken, ziekenhuizen, apotheken… - te betreden.

Allebei zouden ze spyware bevatten waarmee de Qatarese overheid toegang krijgt tot heel wat informatie van de gebruikers. De handelingen van de gebruikers zouden gevolgd kunnen worden, maar net zo goed geven de apps de overheid de mogelijkheid om inhoud te lezen, wijzigen en verwijderen en zelfs telefoongesprekken te voeren via je smartphone. Door het bekijken van de gsm-data zou de erg conservatieve overheid bijvoorbeeld in de gaten kunnen houden waar holebi’s samenkomen, een misdrijf in het land.

“Een van de apps zorgt ervoor dat je telefoon niet in slaapstand kan gaan. De data op het toestel wordt automatisch overgezet naar een centrale server”, klinkt het bij de Duitse privacywaakhond BFDI. Het advies dat ook in Frankrijk en Noorwegen gegeven wordt, is dat je de apps alleen moet downloaden wanneer dat echt noodzakelijk is. Bovendien is het aan te raden om een oude of lege telefoon mee te nemen, waar geen gegevens of inhoud opstaat waar andere personen iets mee zijn. Nog een tip: zorg dat zo veel mogelijk instellingen, zoals pakweg locatievoorzieningen, uitgeschakeld zijn.

Eenzelfde signaal komt vanuit de Gegevensbeschermingsautoriteit in ons land. Ook die geeft de raad om erg voorzichtig te zijn en die apps alleen te downloaden als het echt nodig is. “Als downloaden van de apps verplicht is, probeer dan te reizen met een lege telefoon - bijvoorbeeld een oude - en vergeet de applicaties niet te verwijderen zodra je terug bent”, klinkt het daar.