KV Kortrijk stelt Bernd Storck aan als nieuwe coach

Afgelopen weekend sloten de Kerels de competitie af op een voorlaatste plek, met het minst aantal gemaakte doelpunten en een nieuw trainersontslag. Ook Custovic kon het tij niet doen keren in het Guldensporenstadion nadat Belhocine eerder al de laan werd uitgestuurd. De Bosniër voelde na de wedstrijd tegen Gent de bui al hangen. “Ik weet niet hoe het voor mij zal verder gaan bij KV Kortrijk. Die keuze ligt bij het bestuur.”

Custovic pakte amper 8 op 33 in de competitie en een bekeroverwinning op RWDM kon zijn penibele situatie niet meer verbloemen. Zijn avontuur bij KVK was er eentje van korte duur: amper twee en een halve maand mocht hij zich coach van KV Kortrijk noemen.

Storck als reddende engel

De club maakte vrijdagochtend bekend dat Bernd Storck de touwtjes in handen krijgt. De Duitser is een gekende naam in de Jupiler Pro League. Als coach maakte hij in ons land indruk bij ploegen als Moeskroen en Cercle Brugge, die hij beiden nog uit een verloren positie haalde. KV Kortrijk zit nu in een gelijkaardige situatie. Na even weg geweest te zijn, werd hij vorig seizoen aangesteld als nieuwe manager van Genk, maar dat verhaal was van korte duur. Dit seizoen begon hij nog als coach van Eupen, maar ook die periode kon men geen succes noemen. Zijn nieuwe contract bij de West-Vlaamse ploeg loopt tot het einde van dit seizoen.

KV Kortrijk hoopt dat de oefenmeester zijn spel van bij Moeskroen en Cercle Brugge weer kan bovenhalen. Storck neemt assistent Matyas Czuczi (32) mee als zijn rechterhand, nadat Gunther Van Handenhoven (43) ook ontslagen werd bij de Kerels. De twee kennen elkaar nog van bij Eupen en het Slowaakse DAC.