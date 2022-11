Jongetje (10) ontsnapt aan vrouw met slechte bedoelingen door kassierster in te schakelen

De 10-jarige Sammy Green uit het Amerikaanse Pottstown was op weg naar huis wanneer een vrouw hem plots begint te volgen. De onbekende vrouw probeert Sammy mee te lokken: ze belooft hem eten te kopen en zegt dat ze zijn familie kent. Sammy vertrouwt het zaakje niet en vlucht een winkel in. Daar neemt hij de 17-jarige jobstudent Hannah in vertrouwen. Hij vraagt haar om te doen alsof ze zijn moeder is.