12 strafpunten en rijbewijs kwijt? Kernkabinet buigt zich over rijbewijs met punten, maar PS en MR blijven dwars liggen

Volgende week buigt het kernkabinet zich over de invoering van het rijbewijs met punten. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt, schrijft voor dat chauffeurs hun rijbewijs verliezen wanneer ze 12 strafpunten hebben verzameld. Om het terug te krijgen, moet je eerst een cursus volgen. Alleen is er binnen de regering helemaal nog geen akkoord over. MR en PS blijven een zeer koele minnaar van het systeem.