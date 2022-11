Nieuwe rentestijgingen op komst, waarschuwt Lagarde

“We verwachten dat de rentes verder stijgen”, aldus Lagarde. “Uiteindelijk zullen we de tarieven verhogen tot niveaus die de inflatie tijdig terugbrengen naar onze middellangetermijndoelstelling.”

Doel van de ECB is om de inflatie op ongeveer 2 procent te houden, maar al maandenlang ligt de inflatie veel hoger. In oktober lag de inflatie in de eurozone al 10,6 procent hoger dan in oktober vorig jaar. “De inflatie in de eurozone is veel te hoog”, zei Lagarde. “De geschiedenis leert ons dat een recessie de inflatie waarschijnlijk niet significant zal doen dalen, althans niet op korte termijn.”

Tegelijk waarschuwde de Franse voor hogere risico’s op een economische recessie, ondanks een aantal recente positieve verrassingen in gegevens over het bruto binnenlands product.

De ECB keek lange tijd de kat uit de boom, maar begon in juli alsnog de rentes te verhogen, in een poging om de snel stijgende inflatie onder controle te krijgen. Eind oktober verhoogde de ECB de rente in de eurozone, voor de tweede keer op rij, met 0,75 procentpunten.