Bod op Makro is niet geloofwaardig, en dat betekent einde verhaal voor 1.400 werknemers

Het eerder deze week ingediende bod op Makro Cash & Carry is verworpen, waardoor er voor de 1.400 medewerkers van Makro geen perspectief is. Sligro redt wel 500 jobs bij Metro.

Dinsdag, toen de gerechtsmandatarissen vijf biedingen ontvingen op onderdelen van Makro Cash & Carry Belgium, was er hoop dat er ook perspectief was voor de medewerkers van Makro. Maar de twijfel die er toen was over de kwaliteit van het bod, is nu bevestigd. De mandatarissen verwerpen volgens onze informatie het bod van de Franse vennootschap in oprichting die kandidaat was voor zowel de Makro- als Metro-winkels. Die partij was de enige die zowel op Makro als Metro bood en beloofde om 70 procent van de bedreigde jobs te redden.

De betrokken vennootschap werd bijgestaan door een zekere Karel Verschueren, een Vlaming die in Duffel werd geboren maar zijn domicilie in Zwitserland heeft. Uit onderzoek in het Belgische Staatsblad blijkt dat Verschueren twintig jaar geleden al door het hof van beroep werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor onder meer misbruik van vetrouwen en belastingfraude. Sindsdien dook hij af en toe op in dossiers als kandidaat-bieder van vennootschappen in moeilijkheden.

Het bod, dat naar verluidt erg summier was, voldeed niet aan de biedingsvereisten en werd daarom niet weerhouden. Concreet betekent dit dat het voor de circa 1.400 werknemers van Makro einde verhaal lijkt. Van de 1.900 mensen die bij Makro Cash & Carry Belgium werken, kunnen er wel 506 jobs gered worden door de Nederlandse horecaspecialist Sligro. In dat cijfer zit ook een honderdtal jobs van medewerkers op de gedeelde hoofdzetel van Makro en Metro.

Tijdens de uitverkoop. — © De Roo

Toch geld voor ontslagpremies?

Het positieve nieuws is dat Sligro meer dan 55 miljoen euro biedt. Geld dat kan worden gebruikt om ontslagpremies te betalen aan het personeel van Makro Cash & Carry. Eventuele resterende tegoeden van het personeel kunnen dan via een speciaal fonds gerecupereerd worden.

Sligro biedt op 10 van de 11 Metro-winkels maar maakte zich wel sterk dat het alle medewerkers wil overnemen. De vestiging in Antwerpen-Noord zit niet in het bod omdat die overlapt met een eigen vestiging van Sligro dat in België ook het voormalige ISPC omvat alsook Java. Ook de vestiging in Evergem is voor Sligro geen prioriteit, opnieuw wegens mogelijke overlap. De verwachting is dat de Limburgse horecagroep Van Zon die mogelijk koopt.

De gerechtsmandatarissen ontvingen ook nog twee andere biedingen, waaronder die van Vincent Nolf, de directeur van Makro Cash & Carry Belgium. Die had zich aanvankelijk als gemotiveerde partij opgesteld maar deed uiteindelijk slechts een symbolisch bod op Metro-winkels. Verder was er nog een lokaal bod.

Uitverkoop met kortingen tot 90 procent

De biedingen worden maandag overgemaakt aan de ondernemingsrechtbank en zouden al op vrijdag 2 december behandeld worden. Schuldeisers en andere betrokken partijen kunnen dan voor of tegen de biedingen pleiten. December lijkt dus hoe dan ook de maand dat de ondernemingsrechtbank zich uitspreekt.

Voor de Makro-winkels dreigt het dus in december einde verhaal te worden. Het bedrijf startte afgelopen maandag met bescheiden uitverkoopkortingen van 20 procent maar de volgende folder gaat al uit van 70 procent korting. Wat dan nog overblijft zou aan 90 procent korting verkocht worden.

Verwacht wordt dat de vennootschap Makro Cash & Carry Belgium na de overdracht van de Metro-activiteiten het faillissement zal aanvragen. De ondernemingsrechtbank zal dan curatoren aanstellen die de inboedel (rekken, rollend materieel en dergelijke) te koop zullen stellen. Makro startte in 1968 als eerste in Europa en elders met het idee van een zelfbedieningsgroothandel die zich zou richten op kleine zelfstandigen. De winkelformule wist zich niet aan te passen aan de veranderende markt.