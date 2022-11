Het goeie leven volgens Rode Duivel Toby Alderweireld: “In het buitenland heb ik België nooit kunnen loslaten”

Toby Alderweireld is de Antwerpse trots van de nationale ploeg die aantreedt op het WK in Qatar. Na omzwervingen in Nederland, Spanje, Engeland en, jawel, Qatar, is hij de rots in de branding bij de club van zijn hart, Royal Antwerp FC. Het leven lijkt hem van alle kanten toe te lachen. Al beleefde Toby ook moeilijke momenten in zijn carrière en vergt het beroep van topsporter een ijzeren discipline. “Alles wijkt voor het voetbal: verjaardagen, feestjes, je bent er niet meer bij.”