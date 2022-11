Anna (33) ontdekte pas in ons land dat ze zwanger was, nu is ze bevallen van tweeling: “Hopelijk komt hun papa nog voor Kerstmis naar hier”

Pulderbos, Herentals

Een jaar geleden had Anna Malyshkina (33) nooit kunnen denken dat ze nu alleen met een tweeling op de afdeling neonatologie van AZ Sint-Elisabeth Herentals in België zou zitten. Ze woonde met haar man Ivan in Cherkasy, een stad in het midden van Oekraïne, onder Kiev. Al twee jaar lang verlangden ze naar een baby. Een maand nadat ze naar ons land gevlucht was, ontdekte Anna dat ze zwanger was. Hun zoontjes Mikhail en Nikolai werden twee maanden te vroeg geboren, maar doen het goed. “Mijn grootste wens is dat Ivan ze in zijn armen kan sluiten.”