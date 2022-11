Mo Salah bij Club Brugge? Wel als het aan Egyptische ex-keeper van blauw-zwart lag: “Helaas luisterden ze niet”

Waarom speelt België zo vlak voor het WK een oefeninterland tegen Egypte? En waarom is dat in oliestaat Koeweit? Het antwoord ligt bij Nader El Sayed, een Egyptenaar met een verleden bij Club Brugge. En die had ooit bijna Mohamed Salah binnengeloodst bij Club Brugge

El Sayed was doelman bij Club Brugge tussen 1998 en 2000 en totaliseerde ook 111 caps in doel van de Egyptische selectie. Intussen verhuisde hij naar Koeweit. Hij speelde met het idee en match tussen België en Egypte te organiseren, en zo geschiedde. Vrijdagavond bekampen de twee teams elkaar in het Jader Al-Ahmad Stadium in Koeweit.

“Na mijn carrière als speler heb ik een sportmarketingbedrijf opgericht. We organiseren van alles, ook voetbalwedstrijden”, doet El Sayed zijn verhaal tegen La Dernière Heure. “Eerlijk gezegd was het vrij eenvoudig in elkaar te zetten. België is een groot voetballand dat veel mensen aantrekt. En de Egyptische selectie is erg populair in de Arabische wereld, vooral Mohamed Salah. We wisten dat het mensen zou aantrekken.”

Nader El Sayed in zijn periode bij Club Brugge.

Mo Salah in Jan Breydel

De naam van Mo Salah valt, sterspeler bij Liverpool en dé trots van de Egyptische nationale ploeg. “Toen hij in 2012 een kleine Egyptische club verliet, heb ik hem bij Club Brugge aangeraden”, doet El Sayed uit de doeken. “Als een vriendschappelijke tip, want ik was natuurlijk geen makelaar. Ik heb hen altijd gewezen op de goede Egyptische talenten die we in huis hadden, zoals ook Elneny (Arsenal) en Zidan (ex-Dortmund).

“Helaas hebben ze niet geluisterd en is dat niet gebeurd. Het zou leuk geweest zijn om Salah in de Belgische competitie te zien”, aldus El Sayed over de gemiste kans voor blauw-zwart. “Ik bewonder hem enorm. Hij is een legende bij ons. Het is triest om hem niet te zien op het WK, maar hij zal erg gemotiveerd zijn tegen de Duivels, dat kan ik je verzekeren.”

Mo Salah is uitgegroeid tot een van de beste spelers ter wereld. — © REUTERS

Door zijn verleden bij Club Brugge heeft hij nog steeds veel contacten in ons land die hielpen deze match tot stand te brengen. “Dat klopt. Sportief waren deze twee seizoenen in Brugge niet de beste van mijn leven, maar ik heb veel goede tijden gehad. Ik heb nog steeds contact met jongens van het team. Ook Philippe Clement (ex-coach van Club Brugge red.) ken ik goed”, zegt El Sayed. “Ook bij Egyptische nationale team ken ik heel wat mensen.”

Thibaut Courtois

Op de Belgische sportvelden lopen trouwens nog wat El Sayeds rond. “Mijn dochter Thamara woont in Mechelen en is een professionele basketballer bij Kangoeroes Mechelen. Op 18-jarige leeftijd is hij een grote hoop voor deze sport in Egypte. Het is de nummer één vrouwensport in ons land. Ze heeft het naar haar zin in België. Net als ik houdt ze van dit land.” Drie jaar geleden legde zijn toen 14-jarige zoon Ahmed testen af om net zoals zijn vader voor Club Brugge te spelen. “Ik weet dat ik zijn vader ben, maar hij kan echt keepen. Op zijn 17 is hij nu al 1m92, hij lijkt wat op Thibaut Courtois qua lichaamsbouw”, zegt El Sayed met een knipoog. “Hij speelt nu in Portugal, maar ik hoop dat hij snel naar België komt.”

Naast organisator van allerhande events is El Sayed ook voetbaladviseur bij een Qatarese zender voor het WK. “Dat vind ik leuk om te doen, maar ik ga nu vooral richting een trainerscarrière. Op dit moment ben ik hoofdcoach van een kleiner team in Egypte, maar ik mik op hoger.”