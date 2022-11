Baby valt uit bedje in crèche dat niet juist was afgesloten en loopt schedelbreuk op

Een zes maanden oude baby heeft vorige week in een crèche in Schaarbeek (Brussel) een schedelbreuk opgelopen nadat het uit een bedje was gevallen dat niet correct was afgesloten. Dat meldt de krant L’Avenir.

Een kinderverzorgster in de crèche die de baby in zijn bedje had gelegd, was vergeten het bedhek te vergrendelen. Het kindje rolde vervolgens uit het bedje, viel op het hoofd en liep zo een schedelbasisfractuur op.

Er werd meteen een onderzoek opgestart door de algemene directie, die een tragisch ongeval bevestigde. De organisatie benadrukt dat de verzorgster al tien jaar in dienst is in het kinderdagverblijf en in het verleden “nooit de geringste fout” had begaan en nooit eerder een waarschuwing had gekregen.

Het kindje werd meteen onderzocht in het ziekenhuis waar een schedelbreuk werd vastgesteld. De baby kon intussen al wel naar huis terugkeren en zal volgens de dokters geen blijvende letsels overhouden aan de val.

LEES OOK. “Ongelooflijke storm in de kinderopvang leidde tot persoonlijke aanval op mij”: topvrouw agentschap Opgroeien stapt op