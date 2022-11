Manchester United neemt “passende maatregelen” na explosief interview van Ronaldo

“Manchester United heeft vanmorgen passende maatregelen genomen als reactie op het recente media interview van Cristiano Ronaldo. We zullen geen verder commentaar geven tot dit proces ten einde is”, klinkt het in een kort statement.

Ronaldo spuwde zijn gal in een lang interview met het Britse TalkTV. Hij haalde in het programma Piers Morgan Uncensored onder meer uit naar zijn trainer Erik ten Hag en naar de familie Glazer, de eigenaars van ManU. De Portugese vedette zei dat hij zich “verraden” voelde en “dat het voelt alsof de club van hem af wil”. Verder had Ronaldo het in het interview ook over het overlijden van zijn pasgeboren zoontje in april 2022.

De 37-jarige Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug naar Manchester United, de club waarmee hij tussen 2003 en 2009 heel wat successen had geboekt. Vorig seizoen vond hij nog vlot de weg naar de netten (24 goals in 39 matchen) maar inmiddels is de vijfvoudige Gouden Bal niet meer dan een veredelde invaller bij de Red Devils. Momenteel vertoeft CR7 met de Portugese nationale ploeg in Qatar voor zijn vijfde WK.