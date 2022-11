Kogelgaten gevonden in synagoge in Duitse Essen

Getuigen meldden vrijdagochtend kogelgaten in de glazen deur van de synagoge in het Duitse Essen. Gewonden vielen er niet. De politie voert momenteel een onderzoek.

De kogelgaten werden omstreeks 8.30 uur ’s morgens gemeld door enkele getuigen. Zij zagen de gaten in de glazen deur van de woning van de rabbijn aan de synagoge. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer er op de synagoge geschoten werd. “We gaan er sterk vanuit dat het ’s nachts moet gebeurd zijn. Toen niemand daar was”, vertelde een politiewoordvoerder aan Der Spiegel. Twee kogels gingen door de deur heen. Met welk wapen er geschoten werd, kon de politie ook nog niet zeggen.

Er loopt momenteel wel een onderzoek. De politie zou ook videobeelden hebben van het misdrijf. Daarop is een man te zien die gelinkt kan worden aan de feiten. Wat het motief van de dader is, is ook nog niet duidelijk, zegt de woordvoerder. Gewonden vielen er niet. Voor de omwonenden is er ook geen onmiddellijk gevaar, klinkt het.

(sgg)