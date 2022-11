Mbappé, Messi, Neymar, De Bruyne, Cristiano Ronaldo… We weten wie de hoofdrolspelers van het WK gaan worden, maar in hun schaduw zullen ook minder bekende spelers zich dit toernooi in de gratie van het grote publiek spelen. Wij deden een voorzichtige poging te voorspellen wie de komende vier weken voor de ogen van de wereld zal uitgroeien tot revelatie.