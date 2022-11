Stapt De Bleeker op na begrotingsblunder? Staatssecretaris geeft zo meteen persconferentie

De top van Open VLD houdt vrijdag crisisoverleg. Premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert zitten op het hoofdkwartier van de partij samen met staatssecretaris Eva De Bleeker, nadat is gebleken dat er in haar gecorrigeerde versie van haar toelichting bij de begroting opnieuw fouten staan. Dit keer zou het gaan om een fout van de administratie van De Bleeker, met tal van verkeerde optelsommen. Om 16.30 uur volgt een persconferentie.

Begin deze week was de premier al bijzonder ontstemd nadat De Bleeker een “materiële” fout had gemaakt, waardoor de begroting plots 1,7 miljard dieper in het rood ging. De Bleeker werd publiek te kijk gezet, en moest de fout zo snel mogelijk rechtzetten.

Een nieuw document zou de “correcte” cijfers vermelden. Maar ook in die nieuwe toelichting staan bizarre rekenfouten, stelde Kamerlid Sander Loones (N-VA) vast. Uitgaven worden verkeerd opgeteld, of grafieken bevatten andere cijfers dan de bijhorende tekst. Wie de lijst eenmalige uitgaven optelt, komt aan 2,2 miljard euro, becijferde Loones, maar het document vermeldt 3,6 miljard euro.

Het kabinet-De Croo bevestigt dat ook het nieuwe document fouten bevat. Die zouden gemaakt zijn door de overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA), een dienst die volgens haar eigen site nochtans mee “kwaliteitsvolle overheidsuitgaven realiseert”. Zowel De Bleeker als staatssecretaris Mathieu Michel (MR) en vicepremier Petra De Sutter (Groen) is verantwoordelijk voor het BOSA, waarbij De Bleeker instaat voor het directoraat-generaal begroting.

Men gaat nu nog eens grondig door alle tabellen en cijfers gaan, garandeert het kabinet-De Croo, waarna de regering – “wanneer alles op punt staat” – met een finale versie naar het parlement trekt. Hoewel de vergissingen deze keer kleiner zijn en vooral op slordigheden lijken, is de frustratie achter de schermen erg groot over de gênante gang van zaken. Loones is verontwaardigd. “Ik kan hier niet bij. Is er nu echt niemand binnen de regering die de tabellen checkt of documenten leest? En denken ze nu echt dat de Kamer die dan ook maar niet leest?”

