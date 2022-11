Gasten bij Russische staatstelevisie weten niet wat ze horen: “Alles wat we hebben is Westers”

Enkele gasten bij een programma op de Russische staatstelevisie wisten niet wat hun overkwam nadat de presentator van het programma in een tirade ontstak. De presentator ging tekeer tegen een gast die zei dat Rusland best begint met alles te nationaliseren. Volgens de presentator hebben ze nood aan een stevige realitycheck, want alles wat Rusland heeft “komt uit het Westen” waardoor er niets te nationaliseren valt.