DE STEMMEN VAN ASSISEN. Bloedbad in de lucht: “Toen ze het vliegtuig bijeen puzzelden, vonden ze het moordwapen”

In Nederland zijn twee Russen en een Oekraïner veroordeeld voor de moord op 298 mensen. Zij zijn de schuldigen van de ramp met vlucht MH17 in 2014, waarbij een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten werd in Oekraïne. De uitspraak komt er na onwaarschijnlijk straf speurwerk, waarbij ze heel het vliegtuig bijeen puzzelden, en een digitaal kruimelspoor volgden tot in een zonnebloemveld in Oost-Oekraïne. “Het ultieme bewijs was een klein rookpluimpje op een Oekraïense foto.”