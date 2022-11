Klimaatactivisten viseren kunstwerk van Andy Warhol in Milaan

Milieuactivisten hebben vrijdag in Milaan een auto die door de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol beschilderd werd, met bloem bedekt. Ze zeiden dat ze hiermee “alarm wilden slaan over de instorting van het klimaat”.

Vier militanten van de groep Ultima Generazione (laatste generatie) strooiden acht kilo bloem over de BMW M1 uit 1979 die in de Fabbrica del Vapore tentoongesteld staat, een cultureel centrum dat momenteel een retrospectieve aan de meester van de popart wijdt. Minstens twee militanten lijmden vervolgens hun handen op de vloer van de expositieruimte vast, terwijl sommige bezoekers tegen hen uitvoeren en anderen het kunstwerk trachtten schoon te vegen, zo bleek uit beelden van de actiegroep en van onlinekranten.

De jongste weken waren kunstwerken meermaals het mikpunt van acties in de wereld om de publieke opinie te alarmeren voor de klimaatopwarming. Zo lijmden militanten hun handen vast aan een schilderij van Goya in Madrid, werd in Londen tomatensoep naar de ‘Zonnebloemen’ van Van Gogh gegooid en smeerden activisten aardappelpuree over een meesterwerk van Claude Monet in Potsdam, bij Berlijn.

