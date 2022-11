Hervorming van notariaat moet voor heel wat prijsdalingen zorgen

Na de aanpassingen rond de tuchtprocedure van het beroep (donderdag stemde de Kamer in met een nationale tuchtraad voor notarissen en gerechtsdeurwaarders, red.) zijn er ook nog heel wat andere veranderingen op til. De Federatie van het Notariaat stelt dat dit “een aanzienlijke financiële impact op de meer dan 1.000 notariskantoren in ons land zal hebben”.

Voor de aankoop van een woning komt er vanaf 1 januari een korting voor de kopers. Die korting geldt voor alle financieringen met een krediet voor huizen tot en met 850.000 euro. Wie een woning koopt tussen de 100.000 en de 350.000 euro, zal gemiddeld 1.000 euro minder betalen bij de notaris.

Voor woningen tussen de 350.000 en de 850.000 euro wordt de korting verder gradueel verlaagd. Ten eerste is er de vermindering van gemiddeld tien procent op het ereloon van de notaris bij de koopakte. Daarnaast is er een vermindering van twintig procent op het ereloon van de notaris bij de kredietakte. Tot slot is er een vast bedrag voor de dossierkosten die de notaris mag aanrekenen voor beide akten: 750 euro voor de eerste en 550 euro voor de tweede (de hypothecaire volmacht, red.).

De nieuwe tarieven gelden overigens niet voor bedrijven. Ze gelden enkel bij verkopen uit de hand, openbare verkopen, bij kangoeroewoningen en co-housingpanden. Het moet ook gaan om de enige woning die je als koper bezit en je moet er zelf in wonen.

“De impact van deze nieuwe tarieven zal groot zijn voor ons”, weet Jan Sap, directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat. “Zeker omdat, sinds de initiële goedkeuring door de regering in april, de economische omstandigheden fors zijn gewijzigd. Vooral de gevolgen voor notarissen die net aan de slag zijn, zullen wij opvolgen.”

Voor enkele notariële akten komt er vanaf 1 januari een vast ereloon van 195 euro. Concreet gaat het om akten zoals de zorgvolmacht, de akte van erfopvolging en de aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Bij een akte van erfopvolging komt er 125 euro bij per onroerend goed in de erfenis. Bij een zorgvolmacht komt er 100 euro bij als er twee lastgevers zijn. Bij globale erfovereenkomsten - overeenkomsten tussen ouders en al hun erfgenamen in rechte lijn - zal het ereloon worden berekend in functie van het te verdelen vermogen. Dezelfde regeling geldt bij de regelingsakten voor een echtscheiding, door onderlinge toestemming of door scheiding van tafel en bed.

De kost voor de oprichting van een besloten vennootschap zal zakken van 1.500 euro naar 1.000 euro. Daar zitten publicatiekosten, belastingen, een vast ereloon van 200 euro en een forfait voor de aktekosten van 275 euro in. Zowat de helft van wat de ondernemer betaalt aan de notaris, komt dus bij de overheid terecht.

Het notariaat wordt tot slot via enkele maatregelen extra toegankelijk gemaakt. Zo wordt het examen aangepast, dalen de bedrijfsrisico’s en mogen er jaarlijks meer notarissen benoemd worden. De laatste grote hervorming van het beroep dateerde al van twintig jaar geleden.

Katrin Roggeman, voorzitter van de Federatie van het Notariaat, stelt dat de veranderingen “een zware inspanning zijn, die met de nodige ongerustheid gepaard gaan. Toch willen we dichtbij de burger blijven staan als vertrouwenspersoon bij uitstek.”