Achterpoortje komt aan het licht in Spanje: strengere verkrachtingswet leidt tot lichtere straffen voor veroordeelde aanranders

“Jawel, het is verkrachting”, staat op het bordje dat een demonstrant omhoog houdt, nadat in 2016 vijf mannen een vrouw hadden verkracht, maar slechts gestraft werden voor “seksueel misbruik”. — © AFP

Solo si es si. In het Nederlands: alleen ja betekent ja. Zo wordt in Spanje de modernisering van de wetten rond seksueel misbruik, die pas vorige maand werd ingevoerd, genoemd. De meest baanbrekende vernieuwing was dat seks zonder duidelijke en ­ondubbelzinnige toestemming beschouwd wordt als verkrachting. Voorheen moesten verkrachtingsslachtoffers bewijzen dat ze zich verzet hadden, anders kon er volgens de wet geen sprake zijn van verkrachting. Dan was sprake van “seksueel misbruik”, waarop veel lichtere straffen stonden.

De zaak die de vernieuwing van de misbruikwet in gang zette, was die van de zogenaamde wolf pack. Tijdens de stierenrennen in Pamplona van 2016 lokten vijf mannen een vrouw van achttien jaar mee naar de kelder van een flatgebouw langs het parcours. Daar stelden ze zich met zijn vijven op rond de vrouw, kleedden ze haar uit en hadden onbeschermde seks met haar. Enkele mannen filmden het hele gebeuren en deelden de video’s in een Whatsapp-groep met de naam wolf pack. Rechters meenden dat de stille houding en gesloten ogen van het slachtoffer gelijkstonden aan toestemming. De daders kregen de lichtere straf voor “misbruik”. De zaak leidde tot grote betogingen en zette de regering ertoe aan de wet op seksueel misbruik te verstrengen.

Alleen blijkt die wet nu in sommige gevallen een averechts effect te hebben. In de eerste weken waarin hij wordt toegepast, hebben al minstens elf veroordeelde daders van seksueel misbruik strafvermindering gekregen. Vijf van hen zijn vrijgelaten. Een man die een vrouw verkrachtte die hij op datingapp Tinder had ontmoet, kreeg zes jaar cel in plaats van acht jaar. Een man die zijn dertienjarige stiefdochter misbruikte, kreeg ook zes in plaats van acht jaar cel. Een leraar Engels uit Madrid die een van zijn studenten aanrandde en kinderporno bezat, zag zijn celstraf van zeven jaar teruggebracht tot amper achttien maanden.

Grotere waaier aan straffen

Hun advocaten maken allemaal gebruik van een achterpoortje in de nieuwe wet. Dat is terug te brengen op het principe in de Spaanse strafwet dat zegt dat wetshervormingen die in het voordeel kunnen spelen van veroordeelden, retroactief toegepast moeten worden.

De “alleen ja betekent ja”-wet heeft het juridische onderscheid tussen seksueel misbruik en verkrachting weggevaagd. Daardoor is er nu een grotere waaier aan mogelijke straffen voor beide misdrijven. De minimumstraffen voor kleine inbreuken werden lager, de maximumstraffen voor de zwaarste inbreuken werden hoger. Dat betekent dat alle daders die werden veroordeeld met de oude minimumstraf nu het recht hebben om hun straf te laten herzien.

Minister legt schuld bij rechters

De Algemene Raad van de Rechterlijke Macht in Spanje had, nog voor de nieuwe wet werd toegepast, gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Maar de architect van de wet, de Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero van de linkse regeringspartij Podemos, zegt dat zij niet verantwoordelijk is voor het achterpoortje. Zij beschuldigt de betrokken rechters van een “verrassende en reactionaire lezing van de wet”.