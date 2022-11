E40 wordt dit weekend volledig afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst

De E40 wordt dit weekend afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst om een brug over de snelweg af te breken. Er komt een systeem van omleidingen, maar het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht zware hinder. Tussen zaterdag 19 november 21 uur en zondag 20 november 12 uur zal de E40 in beide richtingen volledig afgesloten worden.

De werken zijn nodig om verouderde bruggen te vernieuwen. Dit weekend wordt eerst de brug van de Merestraat over de E40 aangepakt. Tussen het op- en afrittencomplex Erpe-Mere en het complex Aalst is geen verkeer mogelijk. De oprit in Erpe-Mere richting Brussel is afgesloten en in Aalst zijn beide opritten richting Gent dicht.

Verkeer tussen beide complexen rijdt via de N46, de N9 en de R41 (Ring van Aalst).