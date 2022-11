Extreemrechtse activisten veroordeeld voor alternatieve Hitlergroet en online haatspraak

De zaak van de Kühnengroet werd op 8 november behandeld door de correctionele rechtbank van Brugge. De beklaagde had de Kühnengroet uitgebracht tijdens de “mars tegen straffeloosheid” in Oostende in augustus 2020 en werd veroordeeld voor het aanzetten tot haat met een geldboete van 800 euro met uitstel voor drie jaar. Unia ontvangt een schadevergoeding van 250 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro.

“Deze veroordeling van een alternatieve nazigroet in het kader van de antiracismewet is een primeur in België. Unia stelde zich burgerlijke partij omdat we ons zorgen maken over de bagatellisering en het toenemende gebruik van naziretoriek en nazisymbolen in de openbare ruimte”, zegt Unia-directeur Els Keytsman.

De rechtbank van Dendermonde legde op 9 november een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel voor een periode van drie jaar op wegens het aanzetten tot haat. De beklaagde had op zijn sociaal medium platform tussen oktober 2020 en januari 2021 talrijke berichten en memes gepubliceerd die aanzetten tot haat en discriminatie. Unia krijgt een schadevergoeding van 350 euro, herstel in natura van de schade door de verwijdering van de berichten en een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro.

“De rechtbank wijst terecht op de gevolgen van het aanzetten tot haat tegen een groep mensen. Het ondermijnt het vreedzaam samenleven van alle burgers van onze samenleving en raakt de geviseerde personen in hun eigenheid en geeft hen een gevoel van uitsluiting”, aldus Keytsman.