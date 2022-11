Hongaarse premier Orban: “Europese sancties zijn een stap naar oorlog”

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft vrijdag hard uitgehaald naar de “gevaarlijke” Europese strategie tegenover Rusland en de oorlog in Oekraïne. De nadrukkelijke steun voor Kiev doet de Europese Unie “stap voor stap in deze oorlog glijden”, waarschuwde hij.

“We leveren destructieve wapens, we trainen Oekraïense soldaten op ons grondgebied, we leggen energiesancties op. We worden een integraal onderdeel” van het conflict, zo verklaarde Orban vrijdag op de nationale radiozender. “Men schiet ons nog niet neer, maar we staan op het punt om een oorlogvoerende partij te worden. Europa speelt een heel gevaarlijk spel”.

Orban trekt vooral van leer tegen de sancties tegen Rusland, die hij verantwoordelijk acht voor de economische tegenspoed van Hongarije. De Hongaarse economie kromp in het derde kwartaal (in vergelijking met het tweede kwartaal) en de inflatie bedraagt er meer dan 20 procent, en zelfs tot 45 procent voor voeding.

Campagne

Voor de invoering van sancties is unanimiteit onder de lidstaten vereist. Hoewel Hongarije tot dusver geen enkel pakket sancties heeft tegengehouden, lanceerde de nationalistische regering van Orban in eigen land een volksbevraging en een affichecampagne met een foto van een bom en de boodschap: “De sancties ruïneren ons”.

Orban beloofde dan ook om een eventueel nieuw pakket met sancties te “bestrijden” en ervoor te zorgen dat Hongarije “vrijgesteld” wordt, zoals reeds het geval is met het embargo op de import van Russische olie. Hongarije is bijzonder afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen.

Hulp aan Oekraïne

Orban verzet zich ook tegen het voorstel om Oekraïne volgend jaar tot 18 miljard euro aan zachte leningen aan te bieden om het staatsapparaat draaiende te houden in oorlogstijden. De lidstaten zouden de interesten betalen. “Hongarije gaat niet aanvaarden dat de lidstaten samen leningen aangaan om Oekraïne te helpen”, zei hij op een conferentie, geciteerd door persagentschap MTI.

Boedapest verkiest de uitbetaling van een bedrag dat “eerlijk” wordt verdeeld onder de lidstaten. Zo zou Hongarije in het kader van een bilateraal akkoord met Kiev tot 170 miljoen euro kunnen leveren, aldus de regeringsleider.

Europese Commissie: “Rekenen op steun van alle lidstaten”

In een reactie herinnerde een woordvoerster van de Europese Commissie er vrijdag aan dat het voorstel is uitgewerkt op basis van een vraag van de Europese Raad, waar ook Orban deel van uitmaakt. “Gezien de urgentie verwacht de Commissie te rekenen op de steun van alle lidstaten voor dit broodnodige pakket. De EU is het meest doeltreffend wanneer ze eensgezind optreedt”, stelde de woordvoerster.

De Commissie weigert wel een verband te zien tussen het Hongaarse verzet tegen de leningen aan Oekraïne en de blokkering van Europese subsidies voor Boedapest vanwege de problemen met de rechtsstaat. “De EU is gebaseerd op het recht, en beslissingen over de toekenning van fondsen aan Hongarije zullen genomen worden binnen het kader van de regels die betrekking hebben op deze fondsen, en niet gebaseerd zijn op externe zaken”, zei een woordvoerder.