Zes studenten van studentenclub ZOV twee tot vier academiejaren uitgesloten door KU Leuven

De studenten gaven donderdag in een schriftelijke reactie al aan dat ze de opgelegde straffen zouden accepteren. Ze betuigden ook hun spijt over het voorval. “We zijn ons er allemaal van bewust dat dit niet zover had mogen komen. Dat was een falen naar onze leden, onze ouders en de universiteit toe, en dat spijt ons”, schreven ze.

In november 2021 liep een doop van de studentenclub uit de hand. Een van de deelnemende studenten moest met 5,14 promille alcohol in het bloed met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. De gebeurtenissen werden gisteren door de KU Leuven bekendgemaakt.

“Met de beslissing om niet in beroep te gaan, komt er een einde aan de tuchtprocedure. Zes studenten worden tussen de twee tot vier academiejaren uitgesloten van de KU Leuven, dit academiejaar inbegrepen”, zegt de KU Leuven in een mededeling.

Tuchtmaatregel

Zes studenten die de doop ondergingen, worden voor een jaar geschorst met opschortende voorwaarden. Zij krijgen een individuele, gedragsremediërende tuchtmaatregel opgelegd, die bestaat uit drie opdrachten waaraan ze moeten voldoen gedurende het komende academiejaar. Het betreft een sensibiliseringstraject over de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik, 60 tot 80 uur vrijwilligerswerk ten dienste van de maatschappij en een evaluatiegesprek met de tuchtcommissie met een opdracht rond risicovol gedrag in het studentenleven en dooprituelen. “Alle sancties zijn ondertussen in voege. Eén student krijgt geen sanctie, nadat uit onderzoek bleek dat hij niet betrokken was bij de doop.”

“Dat dit gebeurd is, valt niet goed te praten. Het had nooit mogen gebeuren. Hun beslissing om de sancties te aanvaarden toont aan dat ook de studenten dat ten volle beseffen. Dat waardeer ik en stemt me hoopvol voor de toekomst, zowel van onze universiteit, maar ook van de betrokkenen. Maar het verhaal stopt hier niet: dergelijke onverantwoorde doopactiviteiten moeten de wereld uit en mogen nooit meer plaatsvinden. Niet in Leuven, niet op andere locaties”, zo reageert rector Luc Sels, rector KU Leuven

