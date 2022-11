Radja Nainggolan blikt terug op verbanning bij Antwerp: “Een eerlijke uitleg zal ik nooit krijgen”

Radja Nainggolan heeft nog eens van zich laten horen. De middenvelder van Antwerp kwam de voorbije tijd in het oog van de storm terecht, nadat zijn club hem eerst naar de B-kern stuurde en hem vervolgens liet weten dat hij geen toekomst meer heeft bij de Great Old. “Het is een moeilijke periode”, reageerde hij bij VTM, waar hij aansloot als analist voor de interland van de Rode Duivels tegen Egypte.

Het waren hectische weken voor ‘Il Ninja’. Nadat hij eerst zonder geldig rijbewijs was opgepakt door de politie, volgde het ondertussen beruchte vape-incident. Nainggolan werd een uur voor de match tegen Standard met een e-sigaret gespot op de bank. De frats teveel voor het Antwerp-bestuur, dat Nainggolan naar de B-kern stuurde. Een terugkeer zit er niet in, Antwerp liet ondertussen weten dat het een oplossing zoekt voor zijn grootverdiener.

“Er is veel gebeurd. Het is een moeilijke periode”, blikt Nainggolan terug bij VTM. “Ik heb genoeg meegemaakt, dus dit is voor mij eerder iets kleins. Hopelijk wordt alles snel en op de juiste manier afgehandeld”, probeert hij de zaak nog te relativeren.

Nainggolan heeft er desondanks wel moeite mee hoe alles gelopen is. Naar eigen zeggen gedroeg hij zich ondanks zijn sanctie professioneel. “Ik heb goed getraind bij de B-kern en die jonge gasten iets proberen bijbrengen en zich laten amuseren. Met sommigen van hen heb ik nu ook een band opgebouwd. In het begin zei de club dat de deur nog op een kier stond. Nu is ze echter volledig dicht. Dat begrijp ik niet”, aldus de voormalige international. “Op training ben ik vrij professioneel. Ik heb alles gedaan wat de club van mij gevraagd heeft. Een eerlijke uitleg zal ik nooit krijgen.”