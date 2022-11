LIVE. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) neemt ontslag na nieuwe begrotingsblunder: “Onmogelijk geworden om te functioneren”

"Materiële fout"

Premier Alexander De Croo was begin deze week al bijzonder ontstemd nadat De Bleeker een “materiële” fout had gemaakt, waardoor de begroting plots 1,7 miljard dieper in het rood ging. De Bleeker werd publiekelijk te kijk gezet, en moest de fout zo snel mogelijk rechtzetten. Een nieuw document zou de “correcte” cijfers vermelden. Maar ook in die nieuwe toelichting stonden bizarre rekenfouten, stelde Kamerlid Sander Loones (N-VA) vrijdag vast.



Hoewel de vergissingen ditmaal kleiner waren en vooral op slordigheden leken, was de frustratie achter de schermen over de gênante gang van zaken erg groot. De top van Open VLD – premier De Croo en voorzitter Egbert Lachaert – zaten vrijdagmiddag op het hoofdkwartier van de partij samen met De Bleeker. Daar werd duidelijk dat haar positie onhoudbaar was, waarop De Bleeker ontslag nam.