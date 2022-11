Zeventiende doodstraf van het jaar uitgevoerd in de VS

Nadat de pandemie voor een pauze had gezorgd in het uitvoeren van doodsstraffen, drijven de Verenigde Staten het tempo klaarblijkelijk weer op. Donderdag werd de zeventiende ter dood veroordeelde gevangene van het jaar geëxecuteerd. Vooral in het conservatieve zuiden van het land gaat het snel.

De staat Oklahoma heeft donderdag een ter dood veroordeelde man geëxecuteerd voor de moord op een driejarig jongetje. Twee staten verder, in Alabama, werd een geplande executie uitgesteld. Woensdag hadden twee veroordeelden in Arizona en Texas al dodelijke injecties gekregen.

De executie van Richard Fairchild (63) was de zevende in Oklahoma, sinds de staat het uitvoeren van de doodstraf weer heeft hervat in oktober 2021. Vanwege zorgen over de wettigheid van gebruikte dodelijke producten, lag het proces zes jaar lang stil.

De straf van Fairchild werd 26 jaar gelden uitgesproken omdat hij de zoon van zijn vriendin had verbrand, geslagen en vermoord na een dronken avond. Volgens getuigen toonde hij bij zijn executie berouw en zou zijn excuses hebben aangeboden aan de familie van het slachtoffer.

In Alabama stond de straf van de huurmoordenaar Kenneth Smith (57) gepland voor donderdagavond, ondanks de controverse rond zijn vonnis. Smith’s advocaten probeerden woensdag een strafuitstel te krijgen van het Hooggerechtshof, maar dat werd verworpen, net als het beroep van de andere drie geëxecuteerden deze week. Uiteindelijk kwam er toch uitstel vanwege tijdgebrek.