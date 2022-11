Buschauffeur van dodelijk ongeval met schoolbus in Perpignan voorwaardelijk gestraft

De vrouwelijke buschauffeur die vijf jaar geleden een dodelijk ongeval veroorzaakte met een schoolbus in Millas, in Perpignan in het zuiden van Frankrijk, is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar voorwaardelijk. Ze zal haar straf thuis met een enkelband kunnen uitzitten, beloofde de voorzitter.

Bij het ongeval werd de bus op een overweg aangereden door een trein. Zes schoolkinderen kwamen om, achttien raakten gewond van wie verschillende in levensgevaar verkeerden.

De advocate van de buschauffeur had de vrijspraak gepleit. Er was heel wat controverse over de oorzaak van het ongeval: volgens de bestuurster waren de slagbomen open, wat door de SNCF werd ontkend.

Het ongeval was een van de zwaarste in Frankrijk waarbij kinderen betrokken waren sinds het drama van Beaune in 1982 met 53 doden, onder wie 44 kinderen.